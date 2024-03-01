Denizli'de hastane kafeteryasına silahlı saldırı: 7 yaralı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerinde 15 boş kovan bulundu

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Denizli'de hastane kafeteryasına silahlı saldırı: 7 yaralı

Denizli Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç, hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası yaya olarak kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde 15 boş kovan bulundu.

Öte yandan, yaralıların hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "01 Mart 2024 günü saat 16.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastane bahçesindeki kafeterya kısmında ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan kişiler hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada kimliği belirsiz iki kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanında bulunan 6 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmaktadır. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.



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