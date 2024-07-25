Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Alkış Tepkisi: Eli Kanlı Suçlunun Destekçileri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi’ne giriş yaptığı sırada dakikalarca alkışlanmasına tüm dünyadan tepki yağıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu'nun konuşmasına ve alkışlanmasına ilişkin, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Alkış Tepkisi: Eli Kanlı Suçlunun Destekçileri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirdiğini, göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı tüm İsrailli yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."

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Kaynak: AA

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