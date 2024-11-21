Hakan Fidan: 'UCM'nin Netanyahu ve Gallant Kararı Umut Verici'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UCM'nin kararına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Fidan'ın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir.

Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür.