Hakan Fidan: 'UCM'nin Netanyahu ve Gallant Kararı Umut Verici'

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklanma kararı çıkarmasına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yorum geldi. Fidan, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan: 'UCM'nin Netanyahu ve Gallant Kararı Umut Verici'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UCM'nin kararına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Fidan'ın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir.

Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür.

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