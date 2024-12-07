Bakan Fidan Suriye Özel Temsilcisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 22. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Doha'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Doha'da Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Bakan Fidan Suriye Özel Temsilcisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 22. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Doha'da Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Doha’da görüştü” denildi.

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Kaynak: ANKA

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Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanlığı
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