Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği toplantıda konuştu.

"FİLİSTİNLİLERLE DAYANIŞMANIN ENGELLENMESİ ÇİFTE STANDARTTIR"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, AB Genişlemesi ve Reformu başlığı altında Bakanlar düzeyinde tertiplenen toplantının kapalı oturumunda Gazze’deki insanlık dramına da değinerek, “Bazı AB ülkelerinde Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standarttır” ifadesini de kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın AB’nin küresel düzeyde rekabet edebilmesi için farklılıklara saygı esasında daha fazla üyeye sahip olması gerektiğine işaretle, “Genişleme politikasının güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bazı üye ülkelerin müzakere süreçlerini kendi çıkarlarına alet etmeleri önlenmeli. Üyelik müzakerelerinin hiç sonuçlanmayan, ucu açık süreçlere dönüştürülmesi de yanlış” dediği öğrenildi.

Küresel oyuncuların çifte standarttan uzak durması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan’ın bazı Avrupa Birliği ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasını da eleştirerek, “Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verenler, Filistin’de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır” dediği kaydedildi.

"AB KARARLI VE ETKİN BİR TUTUM SERGİLEYEMEDİ"

Muhataplarını “Gazze'de İsrail'in sivillerin katletmesini durduramazsak, Ukrayna'daki sivilleri nasıl koruyabiliriz?” sorusuna yanıt aramaya çağıran Fidan, AB’yi küresel sorunlar karşısında kararlı ve etkin bir tutum sergileyemediğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahibi Almanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kosova dahil yaklaşık 20 ülkenin Dışişleri Bakanları’nın katıldığı toplantının sona ermesinin ardından Astana’ya geçmek üzere Berlin’den ayrıldığı bilgisi edinildi.