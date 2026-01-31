Dilovası OSB'deki Fabrikada Patlama: Bir İşçi Yaralandı

Dilovası OSB'deki bir fabrikanın laboratuvar bölümünde patlama meydana geldi. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının laboratuvar bölümünde boya analizi yapıldığı sırada yaşanan parlama nedeniyle fabrika işçisi İ.K’nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

