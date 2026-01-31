Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde Korkutan Yangın

Sarıyer'de bir oto sanayi sitesi otoparkında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda yanan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde Korkutan Yangın
İstanbul Sarıyer'deki Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi otoparkında aralarında tamir için bekleyen otomobillerin de bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin otoparkın diğer kısımlarına sıçraması önlendi.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde Korkutan Yangın - Resim : 1

Olayda yanan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

