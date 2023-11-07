Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanacak

Hakimlik, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanmasına karar verdi.

Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyum atanacak

Haklarında kara para aklama, bahis oynatma ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat ve yakınları hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve yakınlarına ait 27 şirket için kayyum atanmasını talep etti. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetti.

TOPLAM 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’, 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet’ gibi suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim'de el konulmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliği tarafından aralarında Dilan-Engin Polat'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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