Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçlarını şirketlere atanan kayyımlar aldı

Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar, TMSF'nin otoparkına çekildi. Kararın, Polat çiftinin şirketlerine atanan kayyımlar tarafından alındığı öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçlarını şirketlere atanan kayyımlar aldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme tarafından Polat çiftinin şirketlerine atanan kayyım, yediemin otoparkında bulunan Polat çiftine ait lüks araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait otoparka çekilmesi kararı aldı. Kayyımların lüks araçlar için otopark ücreti ödememek için bu kararı aldıkları öğrenildi. Saat 17.00 sıralarında çekicilere yüklenen lüks araçlar TMSF'nin otoparkına çekildi. Lüks araçlar çekicilerin üstünde D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde görüntülendi.

Etiketler
Dilan Polat
Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz Balığın tüm faydası yok oluyor. Hamsi yerken yapılan hataya son vermelisiniz
Gazeteci Abdurrahman Gök, cezaevinden çıktı Gazeteci Abdurrahman Gök, cezaevinden çıktı
Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter
Akbelen'de darp edilen Gıda Mühendisleri Odası Başkanı'ndan jandarma ve vali hakkında suç duyurusu Akbelen'de darp edilen Gıda Mühendisleri Odası Başkanı'ndan jandarma ve vali hakkında suç duyurusu
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
2024'ün en şanslı 3 burcu belli oldu 2024'ün en şanslı 3 burcu belli oldu
Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike!
Dilan Polat'ın ardından gözler ona çevrilmişti: 'Şulemsi'den 'kocam beni aldatıyor' paylaşımı 'Şulemsi'den 'kocam beni aldatıyor' paylaşımı