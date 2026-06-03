Dilan Polat ve Ailesine Silahlı Saldırı: Can Polat Hastaneye Kaldırıldı! Canlı Yayında Feryat Etti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ailesiyle birlikte Alaçatı’da tatil yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan panik anlarında otel odasında mahsur kaldığını söyleyen Polat, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım istedi. Polat’ın “Can Polat’ı vurdular” sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Dilan Polat ve Ailesine Silahlı Saldırı: Can Polat Hastaneye Kaldırıldı! Canlı Yayında Feryat Etti
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ailesiyle birlikte tatil yaptığı Alaçatı’da silahlı saldırı paniği yaşadı. Olay sırasında otel odasında mahsur kalan Polat, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım çağrısında bulundu.

Yaşanan olay sonrası büyük korku yaşayan Dilan Polat’ın yayındaki sözleri kısa sürede gündem oldu. Gözyaşları içinde yardım isteyen Polat, “Ne olur buraya polis, ambulans… Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz.” ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaralananın, Engin Polat’ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin yakın korumalığını yaptığı belirtilen Can Polat olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan Can Polat’ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Dilan Polat ve Ailesine Silahlı Saldırı: Can Polat Hastaneye Kaldırıldı! Canlı Yayında Feryat Etti - Resim : 1

Edinilen bilgilere göre Can Polat’ın göğüs altından akciğerlerine doğru iki kurşun isabet ettiği, ayrıca bacağına da bir kurşun geldiği belirtildi. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Can Polat’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Dilan Polat’ın canlı yayındaki panik anları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Olayla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken, saldırının detaylarına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Alaçatı’da yaşanan silahlı saldırı sonrası Dilan Polat ve ailesinin sağlık durumu merak konusu oldu. Can Polat’ın hastanedeki tedavisi sürerken, olayın nasıl gerçekleştiği ve saldırının nedeni yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dilan Polat Engin Polat
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