Dilan Polat, Dava Arifesinde Eşi Engin Polat'ı Ziyaret Etti

Geçtiğimiz ay tahliye edilen, hakkında 'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçları bulunan Dilan Polat, aynı suçlar sebebiyle tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etti. Dilan, ayrıca tutuklu bulunan kayınpederi ile de görüştü.

Dilan Polat, Dava Arifesinde Eşi Engin Polat'ı Ziyaret Etti

Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu olan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

Dilan Polat, Dava Arifesinde Eşi Engin Polat'ı Ziyaret Etti - Resim : 1

5 Kasım 2023'te tutuklanan Dilan Polat, avukatlarının başvurusunun ardından 9,5 ay sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Cezaevinden çıkan Polat, ertesi gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat’ı ziyaret etmişti.

Dilan Polat, Dava Arifesinde Eşi Engin Polat'ı Ziyaret Etti - Resim : 2

Dilan Polat, yarın görülecek duruşma öncesinde bugün, Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Yanında çocukları da olan Dilan Polat'ın önce eşi, ardından da kayınpederi ile birer saat görüştüğü öğrenildi. Ziyaretin ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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Kaynak: DHA

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