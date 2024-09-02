Mal Varlıklarına El Konulmuştu! Dilan Polat Villasına Yeniden mi Taşındı?

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerden tahliye edilmişti. Tahliyesi sonrası sadece eşi Engin Polat'ı ziyarete giden Polat'tan ses çıkmıyordu. Kardeşi Sıla Doğu'nun paylaşımı bu sessizliği bozdu.

Sıla Doğu, Dilan Polat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı fakat paylaşım kısa sürede silindi. Paylaşılan fotoğrafta Polat'ın mahkeme sürecinde el konulan villasında olduğu görüldü.

Paylaşımın silinmesinin ardından Sıla Doğu, Dilan Polat'ın oğluyla olan yeni bir fotoğraf paylaştı.