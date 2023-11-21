Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi serbest bırakıldı

Dilan-Engin Polat soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

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Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. 24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalama kararı olan mali müşavir Zümrüt Yerebakan bugün yakalandı.

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Yerebakan savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı uyguladığı Zümrüt’ü serbest bıraktı.

Kaynak: İHA

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