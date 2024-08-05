Dev Sağlık-İş, İlk Yetki Başvurusunu Yaptı

Yüzde 0,99 oranıyla baraj altında bırakılan Dev Sağlık-İş’in duruma itirazının ardından kayıtlar üzerindeki inceleme sürüyor. İtiraz süreci devam ederken Dev Sağlık-İş’in çoğunlukta olduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi için bugün yetki başvurusu yapıldı.

Yetki başvurusunun ardından DİSK ve Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK yöneticileri ile üyeleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. DİSK ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çalışma Bakanlığı’nı sendikaya yapılan haksızlığı ortadan kaldırmaya, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hakkını teslim etmeye çağırdı.

İLK YETKİ BAŞVURUSU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE

“Yetki başvurusunun yapılması gerekli olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi için yetki yazımızı verdik” diyen Çerkezoğlu, “İstatistikte yapılan artık apaçık ortaya çıkmış olan bu haksızlık ve hukuksuzluğun düzeltilmesi gerekiyor. Buradan uyarıyoruz, başka hiçbir sendikaya toplu iş sözleşmesi yetkisi verilemez. İşçilerin hakkını korumaktan sorumlu olan Çalışma Bakanlığı’nın bu yanlışlığa son vermesini bekliyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı süreçleri sonuna kadar tamamlayacağız. 6 gün önce bu kapıda söylediğimiz her şeyin doğru olduğu ortaya çıkmış durumdadır. Fazla söze artık gerek yok, bakanlık, Dev Sağlık-İş’in sağlık ve sosyal hizmet emekçisi arkadaşlarımızın sesi olabilmesi için gerekli adımları atmalıdır” diye konuştu.

YARGIYA TAŞINDI

Geçen cuma günü yaşananların yargıya taşındığını ifade eden Çerkezoğlu, süreci şöyle özetledi: “İstatistikte 7 bin 400 kişi olarak yayımlanan üye listemizin sendikamıza verilmesi ve bizdeki kayıtlarla karşılaştırılarak eksikliklerin giderilmesi ve işkolunda istatistiğe dahil edilmemesi gereken 4B’li ve diğer arkadaşlarımızın düşülerek işkolunda çalışan işçi arkadaşlarımızın sayısının belirlenmesi ve böylelikle istatistiğin güncellenmesini istedik. Bununla ilgili çeşitli toplantılar yaptık, Çalışma Bakanıyla, Çalışma Genel Müdürüyle. Ve sonunda işkolunun toplam sayısına dahil edilmemesi gereken işçi arkadaşlarımızın bu sayının içinde olduğunu belgeledik. Çalışma Bakanlığı, işkolumuzda bulunan Aile Bakanlığı’na bir yazı yazdı: ‘Aile Bakanlığı’nda memur statüsünde çalışan 4B’lilerin ve ek ders karşılığı çalışanların sayısını ivedilikle tespit edin.’ Yani bizim söylediklerimizi Çalışma Bakanlığı da kabul etmiş oldu. Bunun üzerine cuma günü hem Dev Sağlık-İş Sendikamız işkolu barajına itiraz davasını Ankara 4. Mahkemesi’ne dava olarak açtık.

'DERHAL BU YANLIŞ DÜZELTİLMELİ'

Ardından Çalışma Bakanlığı’na resmi bir yazı yazarak, Aile Bakanlığı’na yazılmış olan yazının aynısının işkolumuzda bulunan Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversite Hastaneleri için de YÖK’e yazılmasını resmi olarak talep ettik. Çalışma genel Müdürü’yle yaptığımız görüşmede de bu yazının yazılacağı sözlü olarak bilgisini aldık. Şimdi bizim bakanlıktan istediğimiz açık ve net: İşkolumuzda olmayan işçi sayılmayan bütün çalışanların toplam sayıdan düşürülmesi. Bunun için aile bakanlığı, sağlık bakanlığı ve üniversite hastanelerinde 4B’li ek ders karşılığı çalışan ve intörn hekimlerin sayısının bu şekilde ivedilikle kurumlardan alınacak bilgiyle tespit edilmesi ve böylelikle bu sayının işkolundaki toplam işçi sayısından düşülerek işkolu barajının bu şekilde belirlenmesi. Ve bu yapıldığı zaman da yüzde 1 barajının üzerine çıkacak sendikamızın da toplu iş sözleşmesi yetkisinin işkolu istatistikleri revize edilerek verilmesi. Ortada idarenin yaptığı bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı düzeltmenin sorumluluğu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Çalışma Genel Müdürlüğü’ne aittir. Bir taraftan yargı sürecini devam ettireceğiz diğer taraftan arkadaşlarımızın hak kaybı yaşamaması için bakanlığın derhal bu yanlışı düzeltmesini istiyoruz.

Sendikamızı baraj altı bırakmak için iki şey yapılmış: Birincisi sendikamızın üye sayısı, bakanlığın resmi sayfasından tescil ettiğimiz gerçek üye sayısının altında gösterilmiş, ikincisi de işkolunda çalışan işçi sayısı yüksek gösterilerek baraj yukarı çekilmiş. 6 ayda bir yayımlanan istatistiklerinde işçi değil memur sayılan, aile bakanlığında ek ders karşılığı çalışan aynı zamanda intörn arkadaşlarımız, toplam sayıdan düşülür, baraj böyle hesaplanırdı. Ancak bu kez öyle yapılmamış. Bir an önce bakanlığı istatistiklerde bu yanlışı düzelterek sendikamıza yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmaya ve sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hakkını hukukunu teslim etmeye çağırıyoruz.”