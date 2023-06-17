Dev bütçeli Diyanet durmuyor: 16,4 milyar TL harcadı

Mayıs’ın 14’ündeki Türkiye Genel Seçimleri öncesi gerçekleştirilen müftüler toplantısında, “İktidara destek” çağrısı yaptığı iddia edilen, hemen her açıklamasıyla kamuoyunda tepki yaratan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Mayıs 2023 dönemi harcaması belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da aralarında yer aldığı genel bütçeli 41 kamu idaresinin 26’sından daha fazla para harcayan Diyanet’in beş aylık harcaması kayıtlara, 16 milyar 448 milyon 600 bin TL olarak geçti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, genel bütçeli 41 kamu idaresinin Ocak-Mayıs dönemi harcamalarına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı raporu yayımlandı. Rapor, bütçeden 2023 yılı için 35 milyar 963 milyon 13 bin TL ödenek verilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın rekor harcamasını gözler önüne serdi.

KRİTİK BAKANLIKLARA FARK

Rapora göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Ocak-Mayıs 2023 döneminde toplam 16 milyar 448 milyon 600 bin TL’yi tüketti. Başkanlık, beş ayda yaptığı 16,4 milyar TL’lik harcama ile genel bütçeli 26 kamu idaresini geçti. Başkanlığın Ocak-Mayıs döneminde harcaması itibarıyla geride bıraktığı kamu idarelerinden dikkati çekenler ve harcama tutarları ise şöyle sıralandı:

•İçişleri Bakanlığı: 15 milyar 315 milyon TL

•Dışişleri Bakanlığı: 5 milyar 600 milyon TL

•Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 8 milyar 523 milyon TL

•Kültür ve Turizm Bakanlığı: 6 milyar 456 milyon TL

•Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 12 milyar 466 milyon TL

MİLYARLIK MASRAFLAR

Ayrıca raporda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamalarının aylara göre dağılımı da yer aldı. Buna göre, 2023’ün ilk ayında 4 milyar 41 milyon TL harcayan başkanlık şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında ise sırasıyla 3 milyar 62 milyon TL, 3 milyar 76 milyon TL, 3 milyar 178 milyon TL ve 3 milyar 90 milyon TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlığın, Ocak-Mayıs 2023 döneminde gerçekleştirdiği 16,4 milyar TL’lik harcama, toplam ödeneğin yüzde 45’ini oluşturdu.