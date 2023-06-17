AKP'li vekilden ilk icraat: Kapatılan taş ocağı, sahibi vekil seçilince yeniden açıldı

Sakarya'da yıllar önce çevreye zarar veriyor denerek kapatılan taş ocağının sahibi Ali İnci, AKP'den milletvekili seçildi. Milletvekili olan İnci, ilk icraat olarak kapatılan taş ocağını yeniden açtı.

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AKP'li vekilden ilk icraat: Kapatılan taş ocağı, sahibi vekil seçilince yeniden açıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çevreye zarar verdiği gerekçesiyle yıllar önce valilik tarafından kapatılan taş ocağı, işletmeci Ali İnci'nin AKP'den milletvekili seçilmesinin ardından açıldı. Kızanlık Mahallesi'ndeki taş ocağı için üç kez yapılan başvuruya olumsuz yanıt verilmişti. Eski Hendek Belediye Başkanı Ali İnci; köylülerin, çevrecilerin ve bilim insanlarının hazırladığı raporları umursamadı, vekillik pozisyonunu vakit kaybetmeden kullandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Mahalle Muhtarı Haydar Çamur, taş ocağının faaliyeti geçmesine tepki göstererek şunları söyledi: ‘'Taş ocağı uzun süredir kapalıydı. Fakat Ali İnci, milletvekili seçildiği 14 Mayıs gecesinin sabahında, iş makinelerini ocağa getirdi. Siyasi gücünü kullanarak, taş ocağını açtı. Burada Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a  yüzde 71 oy çıktı ama bu sevgi taş ocağının açılmasıyla birlikte azalmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Kızanlık mahallesindeki taş ocağının yaptığı doğa katliamını duysun. Büyüklerimizin endişemizi anlamasını istiyoruz.”

FAY HATTI VAR

Taş ocağının olduğu mahallede fay hattının olduğunu belirten Çamur, “Taş ocağı içme suyu yataklarına da zarar veriyor. Geçmişte köylülerden 600 imza toplayarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettim. Doğa katliamı olacak, köy halkı olarak karşıyız” dedi.

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