Depremzedeleri arayıp dalga geçen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri sanal devriye kapsamında bazı kişilerin bir sosyal medya platformunda, depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçtikleri konuşmaları paylaştıklarını tespit etti.

Ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla, kimliklerini belirledikleri şüpheli Yunus S. ve Hayati T. Ö. ile 18 yaşından küçük M.B'yi bulundukları adreslerde yakaladı.

Operasyon kapsamında 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

SAVCILIK: İNSANLARIN MAĞDURİYETLERİNE EKSTRA HASSASİYET GÖSTERİLMELİ

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan M.B, tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi savcılığın M.B. ile ilgili sevk yazısında, toplumsal olarak zor günlerden geçildiği bu süreçte insanların mağduriyetlerine ekstra hassasiyet gösterilip gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dair inancın tüm vatandaşlarda olması gerektiği aktarıldı.

Belki de telefonunun kalan az miktardaki şarjıyla son görüşmesini yapan depremzedelerin tekrar yetkililere ulaşma ve yerini bildirme imkanının ortadan kaldırılması ihtimali bulunmasının dikkate alındığı ifade edilen yazıda, yapılan inceleme sonucu M.B'nin "Seni kurtarmaya geliyoruz" deyip gülüp eğlenmek suretiyle toplumun halihazırda yaşadığı zor süreçle dalga geçtiği belirtildi.

M.B'nin eyleminin, yardım bekleyen insanların mağduriyetine mağduriyet katma kastının varlığına delalet olduğu anlatılan sevk yazısında, M.B'nin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği kaydedildi.

Sevk yazısında şüpheli Yunus S'nin eylemi M.B'nin gerçekleştirdiğini öne sürmesi ve suça sürüklenen çocuktan (M.B) ele geçirilen telefon ve hat üzerinde henüz bilirkişi incelemesinin yapılamamış olmasının birlikte değerlendirildiği aktarıldı.

Sevk yazısında, M.B'nin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması istendi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.B, buradaki ifadesinde suç kastının olmadığını ve suça konu ifadeleri kullanması için başka bir kişi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Kendisine söylenenleri tekrar ettiğini savunan M.B, "Böyle bir şey olmasını istemezdim. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de pişmanım. Discort isimli grubu 5-6 kişi birden kurduk. Ben hiçbir şey paylaşmadım." ifadelerini kullandı.

M.B, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER İKİ ŞÜPHELİNİN DE TUTUKLANMASI İSTENDİ

Diğer zanlılar Yunus S. ile Hayati T. Ö. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan söz konusu iki şüpheli de "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Yunus S. hakimlikteki ifadesinde, daha önceki beyanlarının doğru olduğunu söyleyerek, "Discort"tan aramayı kendisinin değil, M.B'nin yaptığını, "Atatw44" isimli sunucunun iki kurucusu bulunduğunu, birinin M.B, diğerinin Tekirdağ'da gözaltına alınan S.A. olduğunu öne sürdü.

Diğer şüpheli Hayati T.Ö ise kendisinin video kaydında bulunmadığını savunarak, "Atatw44" isimli sunucuda çok sayıda kişinin bulunduğunu, sunucuda kendisinin değil, M.B, Yunus S. ve S.A'nın yetkili olduğunu iddia etti.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Hayati T.Ö, olaydan sonra gözaltına alınan S.A'ya mesaj atarak "Siz mi yaptınız?" diye sorduğunu, şüphelinin de M.B'nin yaptığını kendisine söylediğini ileri sürdü.

Hakimlik, şüphelilerden Yunus S'nin tutuklanmasına, sonradan gözaltına alınan Hayati T.Ö'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: AA