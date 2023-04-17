Depremzededen yıkım isyanı: 'Bize vurulacağı kadar vurulmuş, bir de dışarıdaki insanların vurmaya hakkı yok'

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde evi ağır hasar gören depremzede Ali Rıza Palalı, yıkım ihalesini kazanan firmanın enkazlardan demirleri aldıktan sonra molozu bıraktığını söyleyerek isyan etti. Depremzede, mağdur bırakıldıklarını ifade ederek 15 araç hafriyatı taşıyamayacağını belirtti.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler birçok yerde mağduriyet yaşamaya devam ediyor. 

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yaşayan ve depremde evi ağır hasar gören Ali Rıza Palalı, yıkım ihalesini kazanan firmanın enkazlardan demirleri aldıktan sonra molozu bıraktığını iddia etti. Yıkılan evinin kaldırılmayan molozunu gösteren Palalı, “Bize ‘Evini yıkacağız, pasanı atacağız’ diyen insanlar, evi yıkıyor, ondan sonra demirini alıp gidiyor, pasasını bu şekilde bırakıyor. Bizim gibi çaresiz insanların bu pasayı attırmaya imkanımız var mı” dedi.

Nurhak’taki evi depremde ağır hasar alan Ali Rıza Palalı, yıkım ihalesini kazanan firmanın, evini yıkıp demirlerini aldıktan sonra enkazın molozunu bırakıp gittiğini öne sürdü. Palalı, yaşadığı mağduriyeti ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı:

"ZATEN BİZE VURULACAĞI KADAR VURULMUŞ"

"Bize ‘Evini yıkacağız, pasanı atacağız’ diyen insanlar, evi yıkıyor, ondan sonra demirini alıp gidiyor, pasasını bu şekilde bırakıyor. Bizim gibi çaresiz insanların bu pasayı attırmaya imkanımız var mı? İnsanda biraz vicdan ve mahremiyet olması gerekli. Zaten bize vurulacağı kadar vurulmuş, bir de dışarıdaki insanların vurmaya hakkı yok. Dolandırıcılıkla, yalanla, dalavereyle insanları zor durumda bırakıyorlar. Evimin halini gör. Bir tane demir var mı? Yok. Şurada 15 araç hafriyat var. Yarın bir gün, 'Biz buradaki hafriyatı temizledik' diyecekler. Ben, bunu başka yerden getirip el arabasıyla taşımadım buraya."

 

Kaynak: ANKA

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