Erdoğan deprem konutlarını '1 yıl içinde teslim edeceğim' diyor ama... Çanakkale'de 86 depremzede aile 2017'den beri evlerine kavuşamadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok il ve ilçe yerle bir oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta, deprem bölgesinde yapılacak inşaatların 1 yıl içerisinde bitirileceğini söyledi.

Ancak, Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen depremden sonra, 86 ailenin hala evlerine kavuşamadığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, depremzedelere yaptığı ziyarette, "6 Şubat 2017’de yaşanan Çanakkale Ayvacık depremi sonrası 86 aile hala evlerine kavuşamadı." ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİM' DEMİŞTİ

Erdoğan depremlerin ardından, "650 bin konutu 1 yıl içinde teslim edeceğiz" demiş ve deprem yaralarını kısa sürede saracaklarını savunarak, "Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem