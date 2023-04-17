Saadet Partisi GİK üyesi Mustafa Balta yaşamını yitirdi!

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mustafa Balta, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi GİK üyesi Mustafa Balta yaşamını yitirdi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi GİK üyesi ve Yalova İl Sorumlusu Mustafa Balta’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yol arkadaşımız, partimizin Genel İdare Kurulu üyesi ve Yalova İl Sorumlumuz Mustafa Balta’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

MUSTAFA BALTA KİMDİR?

Mustafa Balta, 1 Ocak 1949'da Erzurum'da doğdu. İnşaat mezunu olan Balta, on beş yıl devlet müteahhitliği yaptı. Maden işletmeciliği ve inşaat işiyle uğraşan Balta, MTTB üyeliği, MSP gençlik kolları, RP il yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Mustafa Balta, FP kurucu il başkanlığı ve Saadet Partisi kurucu il başkanlığında çalışmalar sürdürdü.

Mustafa Balta, evli ve üç çocuk babasıydı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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