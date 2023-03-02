Depremzede yurttaş göz yaşları içinde Canan Kaftancıoğlu'na anlattı: 'Çadır istedim, AFAD benimle dalga geçiyor; zoruma gidiyor'

GERÇEK GÜNDEM /

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce kişi yaşamını yitirirken çok sayıda yurttaş evsiz kaldı İhmallerin can kayıplarını artırdığı ortaya çıkarken sayıları milyonlara ulaşan depremzedelerin ihtiyaçlarının hala tam olarak karşılanamaması ise tepkileri artırıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı2nın (AFAD) görev tanımının aksine stoklarında yeterli çadır olmadığı; bağış toplayan ve halka yardım etmek için kurulan Kızılay'ın da çadırları sattığı ortaya çıktı.

"AFAD DALGA GEÇİYOR"

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem felaketi sonrasında depremzede yurttaşlara bir araya gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun Pazarcık ziyareti sırasında ise bir depremzede yurttaş Kaftancıoğlu’nda dert yandı.

Depremzede yurttaş şunları söyledi, ‘’Deprem olunca Adana’ya gittim. Adana'daydım, Şimdi geldim AFAD çadırına uğradım. Ben çadır istiyorum, benimle dalga geçiyor. Hiç anlamadım. Diyor ki tamam iyi hoş abla diyor. Olsaydı senden önce on beş kişi önce geldi. Onlara verirdik. Ben hani illa içinden seç öncelik bana ver demedim ki annem yatalak dedim. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Benimle dalga geçiyor.’’ dedi.

ON BEŞ KİŞİ VAR, OLSA ONLARA VERİRİZ DİYOR

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kahramanmaraş İl Örgütü yöneticilerinin de eşlik ettiği gezide depremzede yurttaş sözlerini şu şekilde sürdürdü, ‘’Benimle dalga geçiyor ya. On beş. On beş kişi var diyor. Olsa onlara veririz diyor. Benimle dalga geçmesi benim zoruma gidiyor’’ dedi.

Adana’dan Kahramanmaraş Pazarcık’a gelen depremzede yurttaşın çadır ihtiyacı Kahramanmaraş İl Örgütü tarafından karşılanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem