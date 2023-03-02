Süper Lig'de 24. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada Süper Lig'de 24. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
4 Mart Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
5 Mart Pazar:
16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
6 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Cihan Aydın