Depremzede çift, tanıştıkları çadır kentte evlendi

Depremin vurduğu Hatay’da yaşayan depremzede çift, tanıştıkları çadır kentte yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

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Depremzede çift, tanıştıkları çadır kentte evlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Depremin vurduğu Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar, yaşanan olumsuzluklara rağmen hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Asrın felaketinin ilk gününden itibaren Kırıkhan mesire alanı içerisinde bulunan çadır kentte yasamaya başlayan Gamze Seçkin ve Ahmet Atay çiftinin yolları bu çadır kentte kesişti. Genç çift hayatlarını, ilişkilerinin başladığı çadır kentte yapılan düğünle birleştirdi. Depremzede vatandaşlar, çadır kentte yapılan düğünde halay çekerek, çiftetelli oynayarak eğlendiler. Depremzede çiftin en büyük sorunuysa yaşayabilecekleri bir yuva olarak nitelendirdikleri konteynerlerinin olmaması.

Gamze Seçkin, eşiyle tanıştıkları çadır kentte düğünlerinin yapıldığını ifade ederek, “Biz eşimle çadırda tanıştık. Bugün düğünümüz de çadırda oluyor. Hayat devam ediyor. Konteyner istiyoruz, kalacak evimiz yok. Çadırda kalacağız, evimiz olmadığı için. Şu an tanıştığımız çadır kentte evleniyoruz” dedi.
İlçede düğün fotoğrafçılığı yapan ve birçok depremzede çifte bu konuda destek sağlayan Ferdi Dönderen ise, “Kırıkhan mesire alanı çadır kent, depremzede vatandaşların yaşadığı alan. Burada çadır kentte oturan 2 kardeşimiz birbirini görmüşler, sevmişler, anlaşmışlar ve evleniyorlar. Biz de bu mutlu günlerine şahitlik ediyoruz. Ben de fotoğrafçı olduğum için kendilerine fotoğraf ve kamera konusunda yardımcı oluyorum. Biz hepimiz depremzedeyiz, bu kötü anları yaşadık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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