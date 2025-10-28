Depremin Ardından... Balıkesir'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir Valiliği, 28 Ekim Salı günü il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik açıklamasında, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi