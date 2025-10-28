Depremin Ardından... Balıkesir'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Balıkesir Valiliği, Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Balıkesir Valiliği, 28 Ekim Salı günü il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik açıklamasında, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi.

