Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sındırgı Depremi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sındırgı depremine ilişkin paylaştığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1'lik depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:
"AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."
