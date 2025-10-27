Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sındırgı Depremi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sındırgı depremine ilişkin paylaştığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sındırgı Depremi Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1'lik depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

"AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

Sındırgı'da Korkutan Deprem! Yıkılan Binalar BoşmuşSındırgı'da Korkutan Deprem! Yıkılan Binalar BoşmuşGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Yıkılan Binalar Var Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Tekirdağ'ı Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü Tekirdağ'ı Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Depremin Ardından... Balıkesir'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi Balıkesir'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Yıkılan Binalar Boşmuş Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
İBB'ye 'Veri Sızıntısı' Soruşturmasında Sıcak Gelişme İBB'ye 'Veri Sızıntısı' Soruşturmasında Sıcak Gelişme