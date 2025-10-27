Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sındırgı Depremi Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1'lik depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

"AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Kaynak: Haber Merkezi