Naci Görür'den Sındırgı İçin Kritik Uyarı!

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu. Görür, bölgedeki fay hattının hâlâ hareketli olduğunu belirterek, "Hasarlı evlerden uzak durun" çağrısı yaptı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. AFAD depremin derinliğini 5,99 kilometre, Kandilli Rasathanesi ise 11,4 kilometre olarak açıkladı.

GÖRÜR YORUMLADI

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin Gediz grabeni kuşağında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Aktaş–Sındırgı (Balıkesir) civarında bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) kuzey horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde Gördes, Demirci, Selendi, Uşak gibi grabenlerin gelişmiş olduğu horst deprem üreterek parçalanmaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."

