Depreme yakın şehirlerden: Kayseri’de 140 yol ulaşıma kapalı

Kahramanmaraş merkezli depreme yakın şehirlerden, Kayseri ve bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile 140 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Depreme yakın şehirlerden: Kayseri’de 140 yol ulaşıma kapalı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 432'ye yükseldi. 21 bin 103 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki vatandaşlar ise çevredeki yakın illere ulaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depreme yakın şehirlerden, Kayseri ve bölgesinde bulunan eskinin köyü şimdinin mahallesi olarak bilinen 140 mahallenin ulaşıma kapalı olduğu öğrenilirken, yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile Kocasinan ilçesinde 10, Pınarbaşı ilçesinde 60, Sarız ilçesinde 35, Develi ilçesinde 10, Tomarza ilçesinde 20, Yahyalı ilçesinde 5 mahallede ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yoğun mesaisi sebebi ile kapalı olan 227 mahalle yolu ulaşıma açılırken, yetkililer açık olan yollarda tipi ve don sebebi ile uyarılarda bulunuyor.

2 günde toplam bin 24 mahalle yolunda karla mücadele gerçekleştirilirken, şehir içerisinde de tüm belediyeler yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: AA

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