İnsan Hakları mücadelesinin iki neferi de enkaz altında

GERÇEK GÜNDEM /

Antakya İnsan Hakları mücadelesinin iki çınarı İnsan Hakları Derneği Onur Kurulu Üyesi avukat Hatice Can ve eşi eski Antakya İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Mithat Can'ın enkaz altında olduğu öğrenildi.

Yardım ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için Can ailesinin adresi “Şehir Kulübü yanı Asi Nehri kenarı Kışlasaray Mahallesi, İnönü Caddesi No:15, Rana Apartmanı” olarak paylaşıldı.

Avukat Hatice Can, Gezi eylemleri sırasında Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 10 Eylül 2013 tarihindeki eylemde polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki Ahmet Atakan’ın ve yine Gezi eylemleri sürecinde 2 Haziran 2013’te Hatay’da polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Abdullah Cömert’in ailesinin avukatı olarak da biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem