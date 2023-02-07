Maraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maraş, Hatay ve Adıyaman'a 48 saat boyunca araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

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Maraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu

Deprem bölgesinde arama-kurturma çalışmaları devam ediyor. 

Bölgeye sevkiyatın yapılabilmesi için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afetle ilgili sevkiyat yapan araçlarla, görevli araçlar hariç bu üç ile girişin saat 11.00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı. 

TAG OTOYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu ulaşıma açıldı. Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Gaziantep'e erişimi sağlayan güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.

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