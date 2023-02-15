Müdahalede yetersiz kaldılar ama... AFAD konutlarına 5,5 milyar TL harcamış

Depremlerdeki bürokratik hantallığı, operasyon yetersizliği nedeniyle eleştirilen Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) yatırım tercihleri de yaşananlara ilişkin soruların yanıtı oldu. Afet sonrası müdahale kapasitesini arttırmak için 2019 rakamlarıyla 477 milyon TL, afet konutlarının yapımı için 3 milyar TL harcamayı öngören kurum, yeni hizmet binaları ve sosyal tesis yapımına da 2.5 milyar TL ayırdı.

Bütçenin kara deliklerinden biri olarak kabul edilen ve müteahhitleri fonlama, rant yaratma aracına dönüşen hizmet binası inşa etme, kurumları mütevazi binalarından dev plazalara taşıma alışkanlığı AFAD’a da hakim oldu.

MERKEZİLEŞME İŞE YARAMADI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü yerine 2009 yılında Başbakanlık’a bağlı olarak kurulan AFAD, merkezileşme ile birlikte hareket yeteneğinin arttırılması hedefinin tam tersi icraatlar sergiledi. “Asrın felaketi” olarak kabul edilen son depremlerde müdahalede geciktiğini devletin en üst makamları bile gizleyemedi.

HİZMET BİNALARINA DEV ÖDENEK

AFAD’ın 2019-2023 dönemi ilişkin Stratejik Planı’ndaki bazı veriler kurumun esas işlevi olan afetleri önleme ve müdahale etme işlevinin yerine başka faaliyetlerin öncelendiğini gösteriyor.

“Afetlere dirençli bir toplum” sloganı ile hazırlanan planda, “Koordinasyon ve İletişim, Risk Azaltma, Afet Esnası ve Sonrası, Toplumsal Farkındalık, Uluslararası Etkililik, Kurumsal Kapasite” başlıkları altında toplanan altı plan ve bütçeleri açıklanıyor.

Bu hedefler için harcanması öngörülen ödenekler şöyle:

“• Afet ve acil durum yönetiminde koordinasyonun etkinliğini artırmak: 167 milyon TL,

• Risk odaklı bütünleşik afet yönetim anlayışının benimsenmesini ve tüm sektörlere yerleşmesini sağlamak: 126 milyon TL,

• Afet esnası ve sonrası süreçleri en etkili şekilde yönetme: 3 milyar TL,

• Toplumsal farkındalığı artırarak afet ve acil durumlara sürekli hazırlıklı olma: 89 milyon TL,

• Uluslararası alanda öncü kuruluşlardan biri olmak: 13 milyon TL,

• Sürekli öğrenen ve gelişen kurum olmak: 2.6 milyar TL.”

İTİBAR MÜHİM

Afet esnası ve sonrası süreçleri en etkili şekilde yönetme hedefinin altında yer alan afet konutları inşası için 2.5 milyar TL harcamayı planlayan kurum, “Sürekli öğrenen ve gelişen kurum olma” hedefi altında afet yönetim merkezi olarak da çalışacak hizmet binaları ve sosyal tesis inşaatlarına da aynı miktarda ödenek ayırdı.