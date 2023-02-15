Ali İsmail Korkmaz’ın kuzeni ve eşi depremde hayatını kaybetti

Ali İsmail Korkmaz’ın kuzeni İsmail Korkmaz ve hamile eşi Şaziye Korkmaz, enkaz altında hayatlarını kaybetti.

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Ali İsmail Korkmaz’ın kuzeni ve eşi depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, kuzeni İsmail Korkmaz ve hamile eşi Şaziye Korkmaz’ın enkaz altında hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

“BİZİ ÖLÜME TERK EDENLERİ UNUTMAYACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürkan Korkmaz, “Olmadı, kurtaramadık… Kuzenim, kardeşim, arkadaşım İsmail’i ve eşi Şaziye’yi kaybettik! 1 ay sonra bebekleri olacaktı; ne umutları, ne hayalleri vardı… Üzgünüm, öfkeliyim! Bizi ölüme terk edenleri unutmayacağız…” ifadelerini kullandı.

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