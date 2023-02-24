Depremde evi yıkılan vatandaş: Ben sokakta da yaşarım, Reis Saray'da yaşasın

Malatya'da depreme yakalanan ve evi ağır hasarlı olan vatandaş sokak röportajına katıldı.

Depremde yaşananlar için "İhmal yok, kader" diyen vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir ceketimizi bile alıp gelemedik ama şükür canımız sağ. İlk üç gün devlet yoktu diyorlar yalan. Bu işte ihmal yok, kader, devletimiz yanımızda. Ben sokakta da yatarım reis sarayda yaşasın"