Depremde evi yıkılan vatandaş: Ben sokakta da yaşarım, Reis Saray'da yaşasın

Depreme Malatya'da yakalanan bir vatandaş, "Reis Saray'da yaşasın, devlet ev verir, vermese de hükümet sağ olsun" dedi.

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Malatya'da depreme yakalanan ve evi ağır hasarlı olan vatandaş sokak röportajına katıldı.

Depremde yaşananlar için "İhmal yok, kader" diyen vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir ceketimizi bile alıp gelemedik ama şükür canımız sağ. İlk üç gün devlet yoktu diyorlar yalan. Bu işte ihmal yok, kader, devletimiz yanımızda. Ben sokakta da yatarım reis sarayda yaşasın" 

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