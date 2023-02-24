Depremde evi yıkılan vatandaş: Ben sokakta da yaşarım, Reis Saray'da yaşasın
Depreme Malatya'da yakalanan bir vatandaş, "Reis Saray'da yaşasın, devlet ev verir, vermese de hükümet sağ olsun" dedi.
Malatya'da depreme yakalanan ve evi ağır hasarlı olan vatandaş sokak röportajına katıldı.
Depremde yaşananlar için "İhmal yok, kader" diyen vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü;
"Bir ceketimizi bile alıp gelemedik ama şükür canımız sağ. İlk üç gün devlet yoktu diyorlar yalan. Bu işte ihmal yok, kader, devletimiz yanımızda. Ben sokakta da yatarım reis sarayda yaşasın"
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