AFAD beklenen depremler için ilk kez büyüklük açıkladı
Son günlerde yalnızca deprem konuşulan Türkiye'de endişelendiren açıklama bu kez AFAD'dan geldi. Kurumdan yapılan açıklama artçı sarsıntılar için uyarıda bulunurken, artçılar için büyüklük öngörüsü de paylaşıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yaşanan artçı depremler binlerle ifade edilirken, AFAD'dan vatandaşa önemli bir uyarı geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD'da düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu anımsattı.
Bu depremlerin birçok artçı sarsıntıya neden olduğuna işaret eden Tatar, "Bütün bu depremlerin sonrasında şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam.'' dedi.
''5'İN ÜZERİNDEKİ BÜYÜKLÜKLERDE...''
Tatar, bu artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor." uyarısında bulundu.