Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler Türkiye yasa boğdu. Deprem uzmanlarından peş peşe uyarılar geldi. Birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli iller belli oldu. İstanbul'un ilçelerinin risk analizi de yapıldı.

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Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat! - Resim: 1

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Türkiye'nin diğer bölgeleri de depremler yaşanıyor. Karadeniz'den Ege'ye depremler devam ederken uzmanlar diri fay hatları konusunda uyardı.

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Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat! - Resim: 2

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın da yaşadığı 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından uzmanlar, yaşanan büyük depremlerin başka noktaları da tetiklediği görüşünü paylaştı.

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Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat! - Resim: 3

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından 7 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandı.

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Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat! - Resim: 4

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, MTA'nın diri fay haritası üzerinden önemli uyarılarda bulundu.

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