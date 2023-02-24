Bekir Bozdağ yanıtladı: Deprem bölgesinden ayrılanlar nasıl oy kullanacak?

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası seçimlerin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Bekir Bozdağ yanıtladı: Deprem bölgesinden ayrılanlar nasıl oy kullanacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN Türk'te 40 binin üzerinde insanımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILANLAR NASIL OY KULLANACAK?

Programda "Deprem bölgesinden ayrılanlar nasıl oy kullanacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Bozdağ, "Kimin nerede nasıl oy kullanacağı kanunumuzda açık açık yazıyor. Onun için yeni bir kanuni düzenlemeye gerek yok. YSK'nın daha önce aldığı kararlar var. Herkes meskun olduğu yerde oyunu kullanacak. Seçim listeleri askıya çıktığında itirazı varsa edecek ona göre oy kullanacak. Herkes bulunduğu yerde oy kullanacak ve kullandığı ile sayılacak. Yasalarımızda kural bu. Geçmişte alınan kararlar bu. Mükerrer oy kullanma ihtimali yok. Deprem bölgesinde sandıkların nereye kurulacağına YSK karar verecek. YSK öyle bir karar verdiğinde orada da kurulabilir" ifadelerini kullandı.

"NEYİN NE OLACAĞI YASALARIMIZDA YAZIYOR"

"Biz bugüne kadar seçimle ilgili bir gündem yapmadık" diyen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Seçimle ilgili en ufak değerlendirme yapılmadı. Ama maalesef Türkiye'de bu kadar acı arasında seçimi gündem yapan ve böyle bir gündem AK Parti ve MHP'de varmış gibi algı uyandıranlar çıktı. Bunları kınamak istiyorum. Türkiye'nin daha önemli işleri var. 'Seçim ne olacak, nasıl olacak?' diye bir değerlendirme yapmayı saygısızlık olarak görürüm. Neyin ne olacağı yasalarımızda yazıyor. Herhangi bir yoruma yer verilmeyecek şekilde belli. Bunların hepsi seçim kanunumuzda yazıyor. Her şey açık ve ortada. Böylesi bir zamanda daha fazla değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum."

Son Güncelleme:
TRT1'den Gönül dağı, Teşkilat ve Al Sancak dizisi için yeni karar! Tepki büyük TRT1'den Gönül dağı, Teşkilat ve Al Sancak dizisi için yeni karar! Tepki büyük
Hatay'da yüksek lisans tezi onlarca kişinin hayatını kurtardı Hatay'da yüksek lisans tezi onlarca kişinin hayatını kurtardı
Star TV'den kafa karıştıran karar.. Ömer dizisiyle ilgili yeni gelişme Star TV'den kafa karıştıran karar.. Ömer dizisiyle ilgili yeni gelişme
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel isyan edip yayını terk etti: 'Bittik artık ya, kapatıyorum ben' Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel isyan edip yayını terk etti
ÇOK OKUNANLAR
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel isyan edip yayını terk etti: 'Bittik artık ya, kapatıyorum ben' Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel isyan edip yayını terk etti
Hatay'da yüksek lisans tezi onlarca kişinin hayatını kurtardı Hatay'da yüksek lisans tezi onlarca kişinin hayatını kurtardı
Enkazdan 'ölü' olarak çıkarılan genç mezarlıkta canlandı! Enkazdan 'ölü' olarak çıkarılan genç mezarlıkta canlandı!
Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi
Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat! Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat!