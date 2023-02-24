Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel isyan edip yayını terk etti: 'Bittik artık ya, kapatıyorum ben'

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en fazla etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Hafta başında 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sarsılan Hatay'da bugün de 5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği şehirde çadır eksikliği tartışma konusu oldu.

"BURADA KALAN İNSANLARIN BAŞLARINI SOKACAK BİR YER YOK"

Halk TV canlı yayınına bağlanan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel duruma isyan etti. Bölgede çadır olmadığını belirten Güzel, "Dost belediyeler geldi. Çok yüksek oranda beslenmemizi, su ihtiyacımızı battaniye ihtiyacımızı karşıladık. Ama burada kalan insanların başlarını sokacak bir yer yok" dedi.

"BENİ DE SİLİVRİ'YE ATIN"

Güzel sözlerine şöyle devam etti: "Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya. Kapatıyorum ben. Artık Yeter"