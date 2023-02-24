Bakanlık duyurdu: Kimliği tespit edilemeyen çocuk sayısı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkartılan ve refakatçisi olmayan 106 çocuğun kimliğinin tespit edilemediğini açıkladı.

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Bakanlık duyurdu: Kimliği tespit edilemeyen çocuk sayısı belli oldu

Enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1405 çocuğun kimlik doğrulaması ile ailesine teslim edildiğini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 106 depremzede çocuğun ise kimliğinin tespit edilemediğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle: "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1890 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1405 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 380 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1784 çocuğumuz, kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır."

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