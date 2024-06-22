Depremde evi yıkılan aileyi 'ev yapma' vaadiyle dolandırdı!

Hatay’da depremde evleri yıkılan Çetiner ailesi, prefabrik ev hayali kurarken 400 bin TL dolandırıldıklarını belirtti.

Son Güncelleme:
> <

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Reyhanlı ilçesi Öz Kurtuluş Mahallesi’nde yakalanan Çetiner ailesinin evi de ağır hasar aldı. İddialara göre asrın felaketinde evleri yıkılan aile, prefabrik ev yaptırmak için 100 bin TL kapora vererek bir ustayla anlaşmaya vardı. İddiaya göre ilerleyen süreçte aileden peyderpey toplamda 400 bin TL alan usta kayıplara karıştı. Şahsın dolandırıcı olduğunu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla öğrendiğini dile getiren depremzede Abdullah Çetiner, "Çaresiz kaldım, elimde ne varsa bu adamlara verdim" dedi.

Deprem sonrası prefabrik ev yaptırmak için anlaştıkları ustanın parayı alarak sırra kadem bastığını söyleyen Abdurrahman Çetiner, "6 Şubat depremlerinde evimiz ağır hasarlı olduğundan dolayı yıkıldı. Yıkılınca konteynerde yaşamaya başladık ve sonrasında elimizden gelen imkanlarla prefabrik ev yapmak istedik. Babamın bulduğu bir ustayla beraber burada prefabrik ev üzerinde çalışmaya başladılar. Bunlar buraya geldikleri zaman proje çizmeye başladılar. 100 bin liranın üzerinde kapora aldılar. Sonrasında sürekli gelip para istemeye başladılar. Her malzeme getirdiklerinde para istediler. Benim elimden 400 bin liradan fazla para aldılar. Ben çaresiz kaldım, elimde avucumda ne varsa bu adama verdik. Bu adam şimdi bizi her yerden engelledi, biz bu adama hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sırra kadem bastılar ve bulamıyoruz. Bu adamın bulunmasını istiyoruz. Dolandırıcı olduğunu bir sosyal medya hesabı üzerinden öğrendik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
6 Şubat depremleri Hatay
Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinde acı tablo! Bayram tatilinde acı tablo!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar
Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ÇOK OKUNANLAR
Peş peşe açıklamalar: CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti
Polemik sürüyor: Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı'dan karşılıklı açıklama Sabancı ve Aşçı'dan karşılıklı açıklama
AKP'de 'değişim' hareketliliği: İstifaları istenecek AKP'de 'değişim' hareketliliği: İstifaları istenecek
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Özgür Özel’den CHP üyesine silahlı saldırı olayına ilişkin ilk açıklama: "Görülen tek şey acizliğiniz" Özgür Özel’den ilk açıklama: "Görülen tek şey acizliğiniz"