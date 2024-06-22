Depremde evi yıkılan aileyi 'ev yapma' vaadiyle dolandırdı!

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Reyhanlı ilçesi Öz Kurtuluş Mahallesi’nde yakalanan Çetiner ailesinin evi de ağır hasar aldı. İddialara göre asrın felaketinde evleri yıkılan aile, prefabrik ev yaptırmak için 100 bin TL kapora vererek bir ustayla anlaşmaya vardı. İddiaya göre ilerleyen süreçte aileden peyderpey toplamda 400 bin TL alan usta kayıplara karıştı. Şahsın dolandırıcı olduğunu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla öğrendiğini dile getiren depremzede Abdullah Çetiner, "Çaresiz kaldım, elimde ne varsa bu adamlara verdim" dedi.

Deprem sonrası prefabrik ev yaptırmak için anlaştıkları ustanın parayı alarak sırra kadem bastığını söyleyen Abdurrahman Çetiner, "6 Şubat depremlerinde evimiz ağır hasarlı olduğundan dolayı yıkıldı. Yıkılınca konteynerde yaşamaya başladık ve sonrasında elimizden gelen imkanlarla prefabrik ev yapmak istedik. Babamın bulduğu bir ustayla beraber burada prefabrik ev üzerinde çalışmaya başladılar. Bunlar buraya geldikleri zaman proje çizmeye başladılar. 100 bin liranın üzerinde kapora aldılar. Sonrasında sürekli gelip para istemeye başladılar. Her malzeme getirdiklerinde para istediler. Benim elimden 400 bin liradan fazla para aldılar. Ben çaresiz kaldım, elimde avucumda ne varsa bu adama verdik. Bu adam şimdi bizi her yerden engelledi, biz bu adama hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sırra kadem bastılar ve bulamıyoruz. Bu adamın bulunmasını istiyoruz. Dolandırıcı olduğunu bir sosyal medya hesabı üzerinden öğrendik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA