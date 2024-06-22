Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ildırı Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Sonrasında helikopterle de destek verilen çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA