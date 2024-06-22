Bir köy sular altında! Geriye sadece cami minaresi kaldı

Kars’ta eski köy sular altında kalırken, köyden sadece geriye caminin minaresi kaldı.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve Karakart Barajı’nın su tutmasıyla birlikte boşaltılan Karakurt köyüne bulunan kilise, eski köy evleri ve köy camisi sular altında kalırken, 200 haneli köyden geriye kalan minare kameralara yansıdı.

Karakurt köyü camisinin su üzerinde kalan minaresi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Cami minaresini cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, köyle birlikte anılarının sular altında kaldığını belirtti.

Köylerinin sulara gömüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Burası bizim Karakurt köyü, köyden geriye sadece cami kalmış, köyün tamamı sular altında su yüzeyinde caminin minaresi görünüyor. Geldik, gördük, üzüldük, hüzünlendik. Köyümüz gediğimiz dolaştığımız köyümüz sular altında” dedi.

Öte yandan ilkbaharla birlikte kapakları kapatılan Karakurt Barajı suları altında ağaçlar, eski köy, köyde bulunan kiliseler, eski taş evler de dahil köyün tamamı sulara gömüldü. Su yüzeyinde ise 100 yıllık caminin minaresi kaldı.

Kaynak: İHA

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