Evinde ölü bulunan Ece'nin annesi: "Yetişkin kızımı saten kurdele taşır mı?"

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmezken şüpheli ölümlerin ise ardı arkası kesilmiyor. Bazen yol kenarında, evlerinde bazen yüksekten düşerek gerçekleşen bu ölümlere kimi zaman kaza ya da intihar süsü veriliyor. Bu ölümlerde kadınların çoğunun bir erkeğe karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı görülüyor. Ölümlerin aydınlatılması için savcılığın etkin bir soruşturma yürütmesi ise şart.

Bu ölümlerin son örneği İzmir’de yaşandı. Evinde ölü bulunan ardından dosyası kapatılan 25 yaşındaki Ece Ocakdan’ın annesi Halime Ocakdan, kızının evinde ‘kırmızı saten kurdele’ ile asılı halde ölü bulunduğunu söyleyerek “Yetişkin kızımı saten kurdele taşır mı? İnceleme detaylı yapılmadan dosya kapatıldı” dedi.

BirGün'de yer alan habere göre, Karabağlar’da yaşayan Ece Ocakdan, geçen sene 27 Mayıs’ta evinde asılı halde ölü bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri inceleme yapıldı. İncelemenin ardından hazırlanan raporda Ece Ocakdan’ın kırmızı bir ‘saten kurdele’ ile mutfağından geçen boruda asılı bulunduğu kaydedildi. Raporda şunlar denildi: “Cesedinde ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmadığı, ölümünün asıya bağlı mekanik asfiksi ve beyin iskemesi sonucu meydana geldiği tespit edildi” denildi. Ayrıca raporda eskiden evli olduğu erkek ile tartışmalı ve şiddetli bir evliliklerinin olduğu da vurgulanarak “Ocakdan’a ulaşamayınca eve çilingir ile girerek ölü bulduğu” kaydedildi.

Ece Ocakdan’ın otopsi raporunda ise beyin iskemisi (beyin dokusuna giden kan akışının azalması veya kesilmesi sonucu beyin dokusu hızla iskemik hale gelir ve kan akışı hızla eski haline getirilmediği takdirde beyin ölümü gerçekleşir) nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulandı.

İNCELEMELER EKSİK!

Anne Halime Ocakdan, kızının evli olduğu erkek tarafından birçok kez şiddete maruz bırakıldığını ve ölmeden önce uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Dosyanın yeniden açılması yönünde çağrı yapan Anne Ocakdan “Benim kızım intihar etmedi. Bunu aydınlatmadan nasıl dosya kapatılır” diye tepki gösterdi.

"KIZIM ZAYIF BİRİ DEĞİL"

Anne Ocakdan, kızının ölümünün ardından yapılan incelemelerde olay yerine mor ışıkla bakılmadığını ve olay yeri canlandırılmasının dahi yapılmadığını söyledi. Kızı Ece Ocakdan’ın eskiden evli olduğu erkek tarafından şiddete maruz bırakıldığını kaydeden Anne Halime Ocakdan daha önce koruma kararı çıkarılan erkeğin kapsamlı sorgulanmadığını söyledi.

Anne Ocakdan, “Kızım öldüğü gün eskiden evli olduğu erkek çilingirle evine giriyor ve yanına gidip bakıyor. Daha sonra olay yeri incelemesi yapılıyor ve kızımı saten kurdeleyle asılmış buluyorlar. Kızım çürümeye başlamış. Çürük kokusu nasıl apartmanda duyulmaz? İntihar etti denilen kızımın cenazesinin bulunduğu yer mutfak kapısının arkası ve kapının yarısı cam. Bu kapıda herhangi bir cam kırığı dahi yok. Kızımın otopsi raporunda boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bir parmak kalınlığındaki kurdele ile yetişkin bir insan kendini öldürebilir mi? Kızım zayıf biri değil. Kızım öldürüldükten sonra da asılmış olabilir. Savcıya ‘Olay yerine sizden önce girilmiş, belki delilleri yok etti nerden biliyorsunuz’ diyorum, yanıt yok.” Kızının geçen aylarda boşanma davasının sonuçlandığını da aktaran Ocakdan, “Mahkeme kızımın şiddete maruz kaldığını kesinleştirdi” dedi.