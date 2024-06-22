Polemik sürüyor: Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı'dan karşılıklı açıklama

Bodrum Mandarin Otel'de otelin sahibi Vedat Aşçı'nın yumruklu saldırısına uğrayıp hastaneye kaldırılan Kaya Sabancı taburcu edildi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Kaya Sabancı "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darbedildik" dedi.

"ULAN SEN BURAYA MI GELDİN?"

Olayın nasıl yaşandığını anlatan Sabancı, "Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye ‘Merhaba Mustafa’ dedim, Vedat Aşçı beni gördü, ‘Ulan sen buraya mı geldin?’ deyip, gözümün üzerine yumruk attı. Yumruktan sonra yere düştüm ve 3 dakika boyunca kimse yardıma gelmedi. Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için. Davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese ‘Bu adamı almayın’ diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri" ifadelerini kullandı.

"ORADA ÖLEBİLİRDİM"

Kaya Sabancı, "Gözaltı damarımda çatlaklık var. Elmacık kemiğinde kırık var, 2-3 gün sonra ameliyat olacağım. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun? Ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben" diye konuştu.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Sabancı'nın darbedildiği iddiaları sonrası Mandarin Oriental Bodrum Hukuk Müşaviri Avukat Başak Orkun tarafından Vedat Aşçı ile Kaya Sabancı arasında yaşanan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Vedat Aşçı ile ilgili iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

"VEDAT AŞÇI, KAYA SABANCI'NIN SALDIRISINA UĞRADI"

Açıklamada, "Basında Kaya Sabancı ve vekilleri tarafından Mandarin Oriental, Bodrum oteli ve yatırımcısı Vedat Aşcı ile ilgili aleyhimize isnad edilen gerçek dışı, abartılı ve asılsız iddialara karşı iş bu açıklamayı yapma gereğini üzülerek duymaktayız. 20 Haziran 2024 tarihinde otelimiz içerinde bulunan Hakkasan adlı işletmenin etkinliğinde Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış ve ne yazık ki taraflar arasında hepimizi üzen tatsız bir hadise yaşanmıştır. Akabinde olay taraflarca yargıya intikal ettirilmiştir" denildi.

Otel tarafından yapılan açıklamada, "Kaya Sabancı tarafından tesise sağlık ekiplerinin girişinin müvekkil otel ve Vedat Aşcı tarafından geciktirildiği/engellendiğine dair iddiaları da diğer iddiaları gibi tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır." ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAK"

Açıklamanın devamında, "Müvekkilimizi hedef alan bu gerçek dışı suçlamalar karşısında Mandarin Oriental, Bodrum hukuk müşavirleri olarak gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Basını yanlış yönlendiren bu asılsız iddialar karşısında cevap hakkımızı kullandığımızı ancak olayların adli makamlara intikal etmesi sebebi ile bundan sonraki sürecin yasal olarak takip edileceğini siz değerli kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem