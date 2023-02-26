Depremde bir evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı

Hatay'ın Samandağ ilçesi enkaz altında çocuğunu kaybeden Gülfer Hüzmeli, "Çocuğum benden reçel istedi. Reçeli ona alamadan onu toprağa verdim" sözleriyle yürekleri dağladı.

Depremde bir evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı

Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Tüm Türkiye'nin birlikte hareket ederek yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde acı hikayeler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Sutaşı ilçesinde yaşayan Gülfer Hüzmeli enkaz altında 7 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi kaybetti.

Oğlunu kaybeden Hüzmeli, "Deprem olunca çocuklarım ve ben enkaz altında kaldık. 3 saat sonra babam beni kendi çabaları ile çıkardı enkazdan. Sonrada 2 çocuğumu kurtardı. Ama üçüncü çocuğumu kurtarmaya fırsatımız olmadı. Çok kötü ve felaket bir deprem yaşadık burada ayakta duran binada yıkılmaya mahkum bir bina oldu artçılar hala devam ediyor. 7 yaşındaki çocuğum benden reçel istemişti o reçeli yedirmeye fırsatım olmadı melek oldu benim çocuğum" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Kızılay, depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır satmış Kızılay, depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır satmış
Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi
Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için.. Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için..
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı: Ocak ayındaki anketler ne söylüyor? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı
Kulis: Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirileri sonrası ne dedi? Kulis: Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirileri sonrası ne dedi?
Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış! Altın, gümüş ve borsa... Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış!
Tarikat yurdundaki görevli iddiayı doğruladı: "Müftü aracı olmuştu, Diyanet geri aldı" "Müftü aracı olmuştu, Diyanet geri aldı"
'Kılıçdaroğlu dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci bir isim yok' 'Kılıçdaroğlu dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci bir isim yok'