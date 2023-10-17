Depremde ağır hasar alan Erzin Devlet Hastanesi’nin yıkımı başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen depremde Hatay’da ağır hasar alan Erzin Devlet Hastanesi’nde yıkım işlemleri başladı. 3 iş makinesiyle hastanenin yıkımı gerçekleştiriliyor.

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1994 yılında yapımına başlanan Erzin Devlet Hastanesi, 2009 yılında faaliyete başlamıştı. O günden 6 Şubat depremine kadar bölge halkına hizmet veren hastane Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ağır hasar aldı.

Deprem sonrası poliklinik hizmetlerine hastane bahçesine kurulan seyyar hastane ve konteynerlerde devam edildi. Ağır hasar alan hastanenin yıkımına karar verilmesinin ardından dün 3 iş makinesiyle birlikte yıkım işlemi başladı.

Hastanenin yıkılmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Ecz. Fatih Çay, “6 Şubat depreminde ne yazık ki Erzin Devlet Hastanesi de ağır hasar aldı. Yaklaşık 14 yıldan bu yana bölge insanlarının ihtiyaçlarını gideriyordu. Hastanenin yıkılışını üzüntüyle izliyorum. Şu an yıkımı gerçekleştirilen hastane tam merkezi yerde. Tüm insanların ve ambulansların rahatlıkla ulaşabileceği bir konumda. Erzin-Dörtyol güzergahında, Erzin merkezde ve mahallelerde ikamet eden insanlar rahatlıkla gelebiliyor. Özel arabası olmasa dahi motosikletle ve dolmuşla gelebiliyor. Eğer başka bir adrese yani Erzin üst tarafına yapılırsa insanlar mağdur olur. Hastane yıkıldıktan sonra aynı yerine çok katlı ve depreme dayanıklı bir bina yapılmasında fayda var” dedi.

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş Deprem Hastane
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