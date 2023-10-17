Mardin’de 8 ve 9 yaşındaki kuzenleri 'nişanlayan' aileler serbest bırakıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 8 ve 9 yaşlarındaki iki kuzenin nişan töreninin görüntülerinin ardından başlatılan soruşturma içerisinde gözaltına alınan aileler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mardin’de 8 ve 9 yaşındaki kuzenleri 'nişanlayan' aileler serbest bırakıldı

Dün, Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki erkek çocuğun aile arasında düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkması ile başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocukların anne ve babaları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuzen oldukları öğrenilen çocuklardan kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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