Deprem soruşturmasında 93 müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi, 18 yapıda değişiklik yapan şahıs tutuklandı.

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Deprem soruşturmasında 93 müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, tutuklu sayısı 247’ye yükseldi.

96 MÜTEAHHİT TUTUKLANDI

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından soruşturmalar devam ediyor. Yaşanan felaketin ardından 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi, 18 yapıda değişiklik yapan şahıs tutuklandı.

Deprem soruşturmasında 93 müteahhit tutuklandı - Resim : 1

 
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