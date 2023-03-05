Depremin 102. saatinde kurtulan adam, yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yıkılan binanın enkazından 102 saat sonra kurtarılan Mahmut Sami Şahin, yaşadıklarını anlattı.

Depremin 102. saatinde kurtulan adam, yaşadıklarını anlattı

Elbistan'da ikamet eden Mahmut Sami Şahin, Kahramanmaraş merkezli ikinci büyük depremde enkaz altında kaldı. Uzun süre yıkıntıların arasında yaşam mücadelesi veren Şahin, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından depremin 102. saatinde kurtarıldı. Elbistan'da tedavisi devam eden genç adam, enkaz altında yaşadıklarını Düzce TV'nin canlı yayınına bağlanarak anlattı.

Enkaz altında baygınlık geçirdiğini söyleyen Şahin, "Uyandıktan sonra şebekelerin çekmediğini fark ettim. Birkaç tane mesaj atmayı denedim ama başarılı olamadım. Sonra düşündüm. 10-15 gün enkaz altında olacağımı, belki de burada öleceğimi düşündüm. Telefona ihtiyacım olduğunu düşündüm. Telefonu kapattım. Günde 10 dakika açıp, şebekeyi kontrol etmeye başladım. 3. gün oldu, telefonu açtım. Telefonda küçük bir şebeke çektiğini fark ettim. Ailemden birine haber verip durumu anlattım. Ondan sonra harekete geçildi. Sağ olsun Düzce itfaiyesi harekete geçti. Olayın başlangıcı böyle oldu" dedi.

Evden çıkmak üzereyken depreme yakalandığını anlatan Mahmut Sami Şahin, "Ben evden çıkmak üzereydim. Tam kapıyı açtım deprem başladı. Merdiven boşluğunda bir yere düştüm. Uyandığımda merdivenlerin olduğu yerde kapılar vardı. Her yer yıkılmıştı. 102 saat sonra enkazdan çıktım. Yanımda herhangi bir şey yoktu. Bir şey yiyip içmedim. Şu anda sadece ayağımda biraz sıkıntı var. Kas dokusunda zararlar varmış. Eskisi gibi yürüyebilecek miyim tam bilmiyorum ama savaşacağım, yürümek için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Şahin, "Düzce'den bir itfaiye ekibi gelecek, benim hayatımı kurtaracak hiç hayal etmezdim. Tamamen sürpriz oldu. Çok sıkıştığım bir dönemde Allah bana Düzce itfaiyesini gönderdi. Sağ olsunlar. Enkaz altında benimle sürekli sohbet edip, direncimi yüksek tuttular. Ben rahat davrandım. Onlar da benimle enkaz altında sürekli şakalaştılar. Zaman zaman yasak olmasına rağmen su istedim, onlar da beni kıramadılar" ifadelerini kullandı.

Daha önce Düzce'ye hiç gelmediğini de dile getiren genç adam, "Düzce'ye geleceğim, söz veriyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet
Karsu, "halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf" diyerek paylaştı Karsu, "halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf" diyerek paylaştı
Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz
Depremden sağ kurtulan tarihi Uzun Çarşı esnafı yıkıntılardan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor Depremden sağ kurtulan tarihi Uzun Çarşı esnafı yıkıntılardan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor
ÇOK OKUNANLAR
Banka promosyon rakamları güncellendi! İşte en yüksek promosyon veren bankalar Banka promosyon rakamları güncellendi! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
Son toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı: 'Dört lider 'Kılıçdaroğlu' deyince Akşener beklenmedik bir tepki verdi' 'Dört lider 'Kılıçdaroğlu' deyince Akşener beklenmedik bir tepki verdi'
Andy-Ar Araştırma'nın sahibi Faruk Acar, detaylara dikkat çekti: İYİ Parti'nin gidişi oyları nasıl etkiler? İYİ Parti'nin gidişi oyları nasıl etkiler?
Akşener'e sosyal medyada 'Ersan Şen' tepkisi: "5 yılda veremediği kararı reklam arasında verdi" Akşener'e sosyal medyada 'Ersan Şen' tepkisi
'Yeşil ışık yaktı' iddiası: Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması