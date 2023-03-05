Depremden sağ kurtulan tarihi Uzun Çarşı esnafı yıkıntılardan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilde etkili olurken, en büyük yıkım kültürler mozaiği Hatay’da gerçekleşti. Kentte çok sayıda yapı yıkılırken, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Hatay’da, Antakya ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen tarihi Uzun Çarşı ’da afette büyük yıkıma uğradı. Çarşının yanındaki ve içindeki yapıların yerle bir olduğu görüldü. Farklı din, mezhep ve etnik kültürden insanların yıllardır hoşgörü içinde bir arada çalıştığı çarşıda yapıların yıkılma tehlikesine aldırmadan içeriye giren bazı esnaflar, kurtarabildikleri ürünlerini dışarıya çıkarıyor.

"EL EL ÇARŞIYI YENİDEN YAPACAĞIZ"

Ürünlerini yıkıntıların arasından alan esnaf Tahsin Duman, çok zararlarının olduğunu belirterek, 2 dakikada tüm birikimlerinin gittiğini söyledi. Depremle birlikte hayatlarının mahvolduğunu ifade eden Duman, “Her şeyimiz gitti. Üst katta atölyemiz vardı. Duvarlar makinelerin üstüne yıkıldı, ne dükkan kaldı, ne bir şey. Kurtarabildiklerimizi alacağız, yardıma ihtiyacı olana vereceğiz. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı var. Ümit ediyorum çarşımız en kısa zamanda eski haline döner. Hep birlikte el ele verip bu çarşıyı yeniden o güzel dönemine geri getirmemiz gerekiyor” dedi.

Duman, farklı kültürlerdeki esnafın iç içe yaşadığı çarşının eski günlerine döneceğinin umudunu koruduğunu sözlerine ekledi.

"ÇARŞININ BİR AN ÖNCE YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Hem esnaflık yapan hem de görevli bulunan İbrahim Kocaoğlu, ilçeye gelen herkesin mutlaka çarşıya uğradığını ve alışveriş yaptığını anlattı. Çarşıda dört mezhepten esnafın birlik beraberlik içinde yaşadığını belirten Kocaoğlu, “Burası İpek Yolu üzerinde tarihi bir çarşıydı. Herkes iç içe, örf ve adetler yaşatılırdı. Hiçbir tartışma olmaz, kimse kimseye farklı bakmaz, eleştirmezdi. O nedenle biran önce çarşımızın yapılıp eski haline gelmesini çok istiyorum” ifadelerini kullandı.