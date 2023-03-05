Karsu, "halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf" diyerek paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, Instagram hesabından halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini duygulandırdı.

Karsu paylaşımına “Karsu köyünde halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf” notunu düştü. O fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu görüldü. Karsu'nun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Hatay’ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan sanatçı Karsu Dönmez, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde rekor yardım toplamıştı.

Karsu, yardım gecesinde söylediği ‘Neredesin Sen’ türküsü ile de çok konuşulmuştu. Karsu yemek kitabının gelirini de depremzedelere bağışlamıştı.

Karsu'nun paylaşımı: