Deprem Organize Cinayeti Ortaya Çıkardı! 10 Yıldır Kayıp Olarak Aranıyordu, Cesedi Yıkılan Evin Temelinde Bulundu

Malatya!da 10 sene önce kaybolan bir kişinin cesedine, depremde yıkılan evin temelinde ulaşıldı. Olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

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Deprem Organize Cinayeti Ortaya Çıkardı! 10 Yıldır Kayıp Olarak Aranıyordu, Cesedi Yıkılan Evin Temelinde Bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde, 2014 yılında aniden ortadan kaybolan Hüseyin B.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kayıp şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Hüseyin B.'nin eski eşi H.G.'nin ikametinde arama yaptı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda şahsa dair herhangi bir iz ve emareye rastlayamayan ekipler, depremlerde H.G.'nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama yaptı. İkamette yapılan aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulunurken, cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu belirlendi. Hüseyin B.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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